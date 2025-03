Unlimitednews.it - 85 anni per Mina, un’icona della musica italiana

ROMA (ITALPRESS) – Una delle voci più iconichee internazionale compie 85oggi (25 marzo). Si tratta diche, a novembre dello scorso anno, ha pubblicato l’album Gassa d’amante. Da quasi 50l’artista, al secolo Anna Maria Mazzini, non compare in pubblico, ma resta comunque un mitoe il suo successo non accenna a scemare.Il debutto vero e proprio avviene il 23 settembre 1958, a Rivarolo del Re, comune del cremonese: gli Happy Boys devono esibirsi alla serata finalerassegna insieme a due cantanti famosi in quel periodo, Natalino Otto e Flo Sandon’s, interpreti di molti successi e reduci da una partecipazione al Festival di Sanremo. L’esibizione diè coinvolgente, a tal punto che il pubblico chiede a gran voce il bis.L’esordio televisivo di colei che viene soprannota la Tigre di Cremona avviene al “Musichiere” nel 1959.