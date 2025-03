Zon.it - 37ª Edizione del Premio Charlot: a Salerno dall’11 al 18 ottobre 2025 con tanti ospiti nazionali e internazionali

si prepara a ospitare la 37ªdel, uno degli eventi più attesi nel panorama del cabaret italiano, che quest’anno si terrà dall’ 11 al 18in tre prestigiosi teatri della città.Un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità, con una programmazione ricca di sorprese essimidi calibro nazionale e internazionale.Il festival, ideato e diretto da Claudio Tortora (in foto), si svolgerà con ingresso gratuito e vedrà una serie di spettacoli distribuiti tra il Teatro Delle Arti, il Teatro Augusteo e il Teatro Verdi. In particolare, sono previsti tre appuntamenti al Teatro Delle Arti, uno al Teatro Augusteo e due al Teatro Verdi, con l’obiettivo di portare la magia del cabaret nelle diverse location della città.Quest’delpresenta una grande novità: spazio ancora una volta ai giovani talenti del cabaret.