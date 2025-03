Velvetgossip.it - 26 marzo: oroscopo, almanacco, eventi storici, proverbio e santo del giorno

Il 262025 segna l’85ºdell’anno secondo il calendario gregoriano, con 280 giorni ancora da trascorrere fino alla conclusione dell’anno. Questa data è caratterizzata dasignificativi e da un’attenzione particolare a diversi aspetti della vita quotidiana, come l’astrologia e le celebrazioni in onore di santi.Fase lunare edelOggi si verifica la Luna piena, un fenomeno che spesso suscita interesse e curiosità tra gli appassionati di astronomia e astrologia. Inoltre, si celebra San Braulio di Saragozza, figura importante nella tradizione cristiana, il cui culto è diffuso in diverse regioni.Unpopolare recita: “ventoso e aprile piovoso fanno maggio grazioso.” Questo detto ci ricorda che i cambiamenti climatici di questo periodo possono portare a una primavera rigogliosa e fiorente.