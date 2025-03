Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Wehrlein al debutto con Porsche Penske Motorsport

L’ex pilota di F1 Pascalparteciperà alla prossima 24 Ore Lein pista con laufficiale n. 4. Il campione in carica della FIA Formula E, precedentemente vincitore del DTM, condurrà la terza unità titolare del marchio di Stoccarda insieme al brasiliano Felipe Nasr ed al britannico Nick Tandy.La line-up si unisce alle due963 regolarmente iscritte al FIA World Endurance Championship: la n. 5 di Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell e la n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet. Pascaldebutta nel Mondiale dopo aver corso con laprivata di JDC-Millers l’ultima edizione della Rolex 24 at Daytona a gennaio, manifestazione vinta dai citati Nasr e Tandy insieme al belga Laurens Vanthoor. Il medesimo tridente ha poi vinto anche la 12h Sebring ed ora potrebbe in Francia completare nel singolo anno solare la ‘Tripla Corona Endurance’, missione mai riuscita da nessuno in meno di sei mesi.