It.insideover.com - 2015-2025: le disavventure di Vivendi in Tim e il futuro della Rete. L’analisi di Luca Picotti

Leggi su It.insideover.com

Nelnon cessa di tener banco la questione industriale di Telecom Italia (Tim), l’ex monopolista delle telecomunicazioni da tempo al centro di rumors di mercato circa i futuri assetti gestionali e operativi. In un’epoca che, dalla rivoluzione del 5G a quella delle interconnessioni digitali, ha messo le infrastrutture dial centro di un grande gioco geopolitico ed economico, Tim è sempre stata oggetto di importanti appetiti e guardata con interesse da importanti attori internazionali.L’affare Kkr e la venditaal fondo americano ha segnato l’ennesimo capitolo di un duello tra il capitalismo francese e quello americano per l’ex monopolista e segnato il tramonto dell’astro di, il conglomerato francese fondato da Vincent Bolloré, primo azionista da quando, nel, è entrato nel gruppo di Via Negri.