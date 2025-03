Lettera43.it - 2 giugno, film e documentari da vedere per la Festa della Repubblica

Leggi su Lettera43.it

Il 21946 è stato un giorno cruciale per la storia d’Italia. Con il voto degli italiani al referendum è stata scelta lacome forma per il nuovo Stato dopo il Ventennio fascista e la Seconda guerra mondiale. Un giorno ricordato ancora oggi con la. Nel corso dei decenni, sono stati tanti i registi che hanno raccontato quanto accaduto in quel momento storico, prima e dopo. Ecco alcuniper rivivere quanto successo.Duee tresul 21946C’è ancora domani di Paola CortellesiPaola Cortellesi con uno dei premi vinti (Imagoeconomica).Tra le pellicole che non possono mancare in vista del 2, dae ri, c’è sicuramente quella diretta e interpretata da Paola Cortellesi: C’è ancora domani. Ildel 2023 è stato un successo ed è considerato uno dei migliori lungometraggi italiani del secolo, tanto da aver vinto diversi premi, tra cui quello didell’anno ai Nastri d’Argento 2024 e ben sei David di Donatello su 19 candidature ricevute.