Ilrestodelcarlino.it - Zuppi e Prodi, dialogo in Sala Borsa, dalla pace al futuro dell’Europa. “Serve un patto fra le generazioni”

Bologna, 24 marzo 2025 – “Due, una rivoluzione”. Tante volte mettiamo in contrasto le giovanicon quelle più anziane. Così, il volume presentato ine scritto da Vannino Chiti – già presidente della Toscana dal 1992 al 2000 e ministro nel secondo governo– e dal ricercatore Valerio Martinelli e Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli Bologna, si interroga sul che cosa “possono avere in comune un over 75 e un under 35?”. È la domanda a cui cerca di rispondere l’intero libro, puntando “a costruire un ponte tra esperienze e vissuti distanti nel tempo, ma spesso non nei valori”. A discapito di quelli che possono essere gli stereotipi, all’interno del volume abbiamo un giovane ispirato e un anziano rivoluzionario. Il focus è sulle sfide più importanti del nostro tempo, “che si potranno affrontare solo con unintergenerazionale solido, cercando di dare vita a una società e a un mondo più giusti per tutti”, dettano gli autori.