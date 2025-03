Juventusnews24.com - Zazzaroni tira le orecchie a Thiago Motta: «È stata tagliata la testa più esposta. Non mi avventuro su spiegazioni tecnico-tattiche, ma ne avrei tante da dire»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha commentato duramente l’esonero di: le sue parole sono una critica nei confronti dell’italo-brasilianoIvanha commentato l’esonero didalla Juve con parole molto dure. Ecco il suo commento sull’ex allenatore bianconero sulle colonne del Corriere dello Sport.PAROLE – «Ieri è– all’americana – lapiù. Altre rischiano di saltare. L’allenatore ha peccato di presunzione e malagestione delle risorse; per rispetto del professionista non minella parte-tattica, anche se neda(ele ho dette).ha forse pensato di essere più forte dell’anima della Juve, ahilui diabolica: prevale sempre su chi non la conosce a fondo o la sottovaluta. l mercato a due è stato rovinoso».