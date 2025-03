Calcionews24.com - Zaniolo, due mesi per prendersi la Fiorentina: finora non ha convinto e il riscatto diventa obbligo solo a quella condizione

Leggi su Calcionews24.com

non ha ancoraalla: 9 partite di Serie A e la Conference League per convincere i dirigenti viola Nicolòsi gioca il futuro alla. Con nove partite di campionato e la Conference League ancora da disputare, l’ex Roma deve dimostrare di poter essere protagonista in viola.ha mostrato impegno .