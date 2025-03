Lapresse.it - Zangrillo a Torino: “Sicurezza uno dei valori fondanti del sistema democratico”

Leggi su Lapresse.it

“Dobbiamo lavorare per confermare alcunidel nostro, laè uno di questi, forze di polizia sono baluardo per la”. Lo ha sottolineato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo, a margine del IX Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di, che si è tenuto al Circolo della Stampa del capoluogo piemontese. In merito alla riapertura, in città, del Cpr,ha precisato: “Il tema dell’immigrazione è presente su tutto il territorio, ognuno deve dare il suo contributo”.