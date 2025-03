Internews24.com - Zanetti a Dazn: «Grande rispetto con Marchisio. Lucio? Lo abbiamo affrontato da avversario e sembrava la finale del Mondiale…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionein occasione della Infinity League ha parlato ai microfoni didi alcune vecchie glorie con cui si è spesso incrociato in campoLo scorso fine settimana a Monaco di Baviera si è tenuto l’appuntamento con l’Infinity League. Tra i tanti presenti anche il vicepresidente dell’Interche ha ritrovato contro alcune vecchie glorie del calcio italiano con cui spesso si è incrociato in campo nel corso della sua carriera da calciatore. Lo stesso Zantetti ha speso belle parole pere tanti altri ai microfoni di.PAROLE – «Cambiasso è in forma, Karagounis in forma. Anche Galante, dice che non c’è e poi alla fine c’è sempre.? Lodaladel Mondiale. E’ sempre unpiacere rivederlo, non lo vedevamo da tanti.