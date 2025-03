Game-experience.it - Yas!Games porta ben 33 giochi da tavolo al Play Festival del Gioco

Il mondo deidaè in continua evoluzione, offrendo esperienze sempre più coinvolgenti e senza filtri. A Bologna, Yas!Games – la linea di party game più irriverente di sempre – è pronta a lasciare il segno adel, con una selezione esplosiva di ben 33 titoli, tra grandi classici amatissimi e attesissime novità.Quest’anno, le vere star della fiera saranno le novità che promettono di scatenare risate a non finire: Birdy Call, Smart Ass e Joke’s on Who. In Birdy Call i giocatori impersonano diversi Uccelli con un solo obiettivo: farli accoppiare e raccogliere più Uova possibile! Tra versi strampalati, bluff e colpi di scena, il divertimento è garantito. Chi riuscirà a “quagliare” e diventare il campione del nido? In Smart Ass, invece, la velocità e la prontezza di riflessi sono fondamentali: i giocatori devono rispondere correttamente a cinque domande prima di tutti gli altri per vincere.