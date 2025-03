Ilnapolista.it - Yamal si abbassa (un po’) i pantaloncini per rispondere a tono alle accuse di Van der Vaart

Nel calcio, si sa, le critiche fanno parte del gioco e andrebbero sempre accettate. Ma sempre più spesso, nell’era social, capita che i giocatori rispondano per le rime, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. È il caso di quanto successo nelle ultime ore, con protagonista la stella spagnola Lamine.Leggi anche: Il futuro dial Barcellona è a rischio, Luis Enrique ha parlato a Lamine e al suo papà del progetto PsgL’attaccante del Barcellona dopo il gol realizzato in Spagna-Olanda di Nations League (poi finita 5-4 ai rigori per gli iberici) non ce l’ha fatta a trattenersi e ne ha approfittato per mandare un chiaro messaggio a un suo detrattore: l’ex centrocampista olandese Rafael Van der, che nei giorni precedenti lo aveva duramente criticando dicendo: «Sembrava chenon fosse a suo agio nell’affrontare Hato.