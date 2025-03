Zonawrestling.net - WWE: Reunion a sorpresa degli Usos a Raw, di nuovo insieme dopo un anno e mezzo

Una dellepiù attese del mondo del wrestling si è verificata in modo inaspettato durante l’ultima puntata di Raw, con Jimmy Uso che ha fatto il suo ritorno per unirsi al fratello Jey Uso in un match di coppia contro A-Town Down Under.Unanon pubblicizzataQuando Jey Uso ha fatto il suo ingresso per un match di coppia, Michael Cole si è chiesto chi sarebbe stato il suo partner. La risposta è arrivata in modo sorprendente quando Jimmy Uso è corso verso il ring per unirsi al fratello, segnando la prima volta che i due hfatto coppia in un match tradizionaleundi separazione.Curiosamente, la WWE ha scelto di non pubblicizzare in anticipo questa significativa, creando così un momento di genuinaper i fan presenti nell’arena e quelli a casa.