Zonawrestling.net - WWE: Naomi vs. Jade Cargill, dalla tensione sul ring alle minacce sui social

Leggi su Zonawrestling.net

La situazione trasta rapidamente sfuggendo di mano.Dopo aver subito la sua prima sconfitta in singolo nell’ultimo episodio di SmackDown grazie a un intervento strategico diha iniziato un botta e risposta online con i fans e altre Superstar. Ma la situazione ha preso una piega ancora più incandescente il 23 marzo, quandoha pubblicato su Instagram una serie di foto, accompagnandole con una didascalia velenosa: “Non è pazzesco come cercano di fregarmi, come se non fossi quella giusta!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da, B.S., M.S. (@)Nelle foto,sfoggia un look elegante e sofisticato, con un outfit che cattura l’attenzione. Capelli e trucco impeccabili, mentre si trova comodamente seduta in un ambiente lussuoso, emettendo un chiaro messaggio: resta sempre una regina.