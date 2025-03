Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso contro tutti, la compagnia ignora il backlash e continua a puntare su di lui

Jey Uso potrebbe aver ricevuto critiche online per la sua vittoria su Austin Theory in un minuto a RAW, ma dietro le quinte lanon ha intenzione di rallentare il suo push. Secondo Chris Featherstone di Sportskeeda Wrestling, la WWE non ha piani per ridimensionare “Main Event Jey”, nonostante le polemiche dei fan sul suo ultimo match:“Fonti interne alla WWE hanno confermato che Jey Uso continuerà a essere spinto come babyface per il prossimo futuro, nonostante le recenti critiche online”, ha riportato Featherstone.I fan si sono fatti sentire dopo lo squash rapidissimo di Theory, accumulando oltre 61.000 dislike su YouTube. In origine, il match sarebbe dovuto durare 11 minuti, ma è stato notevolmente ridotto, la causa sembra essere il promo prolungato di John Cena.