WWE | CM Punk e Cody Rhodes protagonisti di un emozionante scambio con i fans

CMsi sono presi una pausa dai colpi sul ring per condividere un momento toccante che ha emozionato i fan. Durante l’evento live Road to WrestleMania a Nottingham, Inghilterra, l’Undisputed WWE Championè stato visto seduto accanto a CMsul bordo del ring prima del loro match: “A volte hai solo bisogno di un momento per assaporare tutto,” ha scritto la WWE nel post e non scherzavano., visibilmente emozionato, si è goduto l’istante insieme aprima di entrare sul ring accolti dal boato del pubblico.Sometimes you just need a moment to take it all in. pic.twitter.com/cnSzH7n0RJ— WWE (@WWE) March 23, 2025 Ma non è stato l’unico momentodella serata.Un altro video condiviso dalla WWE mostrava un giovane fan vestito comeche teneva un cartello con la scritta: “Scambierei il mio ciuccio per incontrare