WWE | Chad Gable malato El Grande Americano debutta a RAW

Sin dal debutto di Penta all’inizio dell’anno,ha avuto un solo un obiettivo: imparare l’arte della lucha libre per riuscire finalmente ad avere la meglio sui tanti luores di RAW. Oltre a Penta, infatti,ha iniziato una faida anche con la LWO, e in particolare con Rey Mysterio e Dragon Lee, che a gennaio lo ha anche sconfitto difendendo la cintura di Speed. Ma nelle scorse settimane, dopo un presunto viaggio in Messico, è apparso un nuovo personaggio mascherato, che sta dando filo da torcere a Rey e compagni: El. E per lui, questa sera, c’è stato il debutto sul ring.A inizio puntata, infatti,ha affermato di sentirsi poco bene e quindi di rinunciare al suo incontro con Dragon Lee. Il match però non è stato cancellato: al posto di, sul ring è salito proprio El, che assolutamente non èstesso con una maschera da luor, a cui la WWE ha anche dedicato un breve video introduttivo assolutamente non creato con l’intelligenza artificiale.