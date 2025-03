Wta 1000 Miami | Paolini rimonta Osaka e vola ai quarti di finale

Leggi su Sportface.it

Jasmineavanza aididel Wtadi. La tennista toscana batte inNaomicon il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in due ore e 16 minuti di gioco. Partita in crescendo della numero 7 del mondo che, dopo un primo set in grande affanno, concede le briciole alla giapponese nei due parziali finali. L’azzurra è più fredda della nipponica, ex numero uno del mondo prima della depressione della maternità, nei momenti importanti del match e sfrutta l’unica palla break concessa dalla giapponese nel set decisivo per entrare nelle migliori otto del torneo. Niente da fare per, che era tornata a vincere partite consecutive dopo il terzo turno agli Australian Open a gennaio. In mezzo una sola partita giocata, e persa, contro Camila Osorio a Indian Wells a inizio marzo.