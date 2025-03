Firenzetoday.it - Workshop di recitazione con Paolo Ruffini

Leggi su Firenzetoday.it

? PSICOLOGIA DEL CINEMA PER ATTORI CON IL MAGNIFICO?? Unche fa bene all’anima ?Ogni grande sogno ha bisogno di un cuore che batte forte. Se vuoi diventare un attore o qualsiasi altra cosa nella vita, non basta il talento: serve il coraggio di mettersi in gioco, la.