Lortica.it - Weekend di successi e rimpianti per il settore giovanile amaranto | 22-23 marzo

Leggi su Lortica.it

Un fine settimana intenso per le giovanili dell’Arezzo, tra vittorie esaltanti e qualche rammarico. Vediamo nel dettaglio i risultati.Primavera 4 Pianese – Arezzo 0-3L’Arezzo impone il proprio gioco e conquista tre punti importanti. Dopo un primo tempo equilibrato, glisbloccano il risultato al 46’ con Sussi. Il raddoppio arriva all’54’ grazie a Gulisano, al termine di una bella azione manovrata. La Pianese non si arrende, ma all’87’ Camerini chiude la partita con un’azione personale, dribblando due difensori prima di depositare in rete.Under 17 Arezzo – Campobasso 4-0Dominio assoluto dell’Arezzo, che non lascia scampo al Campobasso. La gara si sblocca al 30’ con un gran tiro da fuori area di Lucchini, che colpisce il palo prima di insaccarsi. Due minuti dopo, Tramonti raddoppia con un preciso diagonale.