Web primo mezzo d’informazione Tv battuta ma gli italiani credono alle fake news

Cambiano le abitudini degli: dal 2023, Internet ha superato la televisione come principaledi informazione.Secondo i dati Agcom, nel 2024 la tendenza è continuata nonostante i mezzi tradizionali godano di maggiore fiducia.Il Web vince sulla TvL’analisi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito ai principali canali di fruizione dell’informazione:Internet è la fonte più utilizzata (52,4%);la tv scende al 46,5%, con un calo del 21% rispetto al 2019;la radio è seguita dal 13,3% degli.i quotidiani cartacei sono letti da poco più del 17%, mentre solo il 6,6% ha un abbonamento digitale.I giovani, viene evidenziato, usano quasi esclusivamente il Web per informarsi. E il 50,5% degli utenti social riceve notizie prima dai social che da altri mezzi.