Washington sta mediando per un accordo tra Russia e Ucraina sul Mar Nero

In queste ore l’Arabia Saudita è tornata a ospitare nuovi round di colloqui tra le delegazioni di, Kyiv e Mosca, che tra la sera di domenica e la mattina di lunedì si sono incontrate in momenti separati (nella prima occasione sono convenute al tavolo la delegazionee quella statunitense, nella seconda occasione quella statunitense e quella russa) per discutere di possibili progressi verso un’interruzione degli scontri.In particolare, il focus di entrambi gli incontri sembra essere il raggiungimento di un cessate il fuoco nel bacino del Marche permetterebbe una libera navigazione civile e commerciale nelle acque, secondo quanto affermato alla Cbs da Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il quale ha detto che i colloqui si concentreranno su un “cessate il fuoco marittimo in modo che entrambe le parti possano spostare grano, carburante e ricominciare a condurre scambi commerciali nel Mar”.