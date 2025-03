Spettacolo.periodicodaily.com - “W Muozzart!” di Sebastiano Rizzo, Un Film Selezionato al Bif&st Bari 2025

Sarà al cinema dal 27 marzo, con la Draka Distribution di Corrado Azzollini e media partner TeleNorba, il thriller/noir interamente girato ed ambientato in Puglia, W!, diretto da, Selezione ufficiale del Bif&estnella categoria A Sud, presentato in anteprima mondiale domenica 23 marzo alle ore 21.30 all’AncheCinema di, alla presenza della produzione, del regista e del cast. E proiezione in anteprima assoluta martedì 25 marzo ore 21.30, al Cinema Madison di Roma, via Gabriello Chiabrera, dove sarà presente il regista e il cast.Sinossi“In ognuno di noi. c’è un Mozart assassinato!”Tutto nel corso di una giornata. Tommaso, pesce piccolo della criminalità e Justine, una ragazza francese sulle tracce del suo ex, si incontrano per caso in una stazione di servizio.