Vuelle, le 19 partenze sbagliate che pesano

E’ interessante analizzare come sono terminati i primi quarti della Carpegna Prosciutto in questa stagione. Perché non è la prima volta che la squadra biancorossa ‘toppa’ l’approccio alla palla a due, mettendosi nelle condizioni di consumare poi una tonnellata di energie nervose per recuperare il divario e tornare dentro il match, col rischio di esaurire la riserva necessaria per il giro di giostra decisivo, l’ultimo quarto. E’ stato il leit-motiv di parecchie serate, 19 su 33. E se tanti sostengono che il primo quarto sia ininfluente, dà però l’idea della determinazione con cui si scende in campo. Il copione del derby giocato venerdì scorso a Rimini assomigliava parecchio a quello recitato nel match casalingo contro Rieti: inizio privo dell’aggressività necessaria all’impatto con una battaglia, rientro in partita riportando la gara su binari più congeniali alle proprie caratteristiche, perché di qualità comunque questane ha, poi il crollo nel finale, con la luce della riserva lampeggiante e l’avversario che vola via.