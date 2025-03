Bergamonews.it - Volley Bergamo, un altro ko: Vallefoglia passa a Treviglio, Challenge Cup lontana

. Undicesima sconfitta consecutiva per il1991, che vittima della stanchezza di fine stagione che si fa sempre più sentire inciampa nel match di debutto nei Playoff. La Megaboxfa bottino pieno ain tre set e si regala la vittoria, mettendo un importante tassello verso ilggio del turno alla fase finale degli spareggi per aggiudicarsi un posto nella competizione europea.Coach Parisi lascia Cesé Montalvo a riposo e invariato il resto del sestetto titolare. Ma è un avvio in salita, conabile a sorre dopo una prima fase di studio grazie ai colpi di Bici e Lee.prova a invertire la rotta con l’alternanza della diagonale Evans-Piani con Carraro-Adriano, ma le marchigiane staccano e si prendono presto anche il secondo.