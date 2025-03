Ilrestodelcarlino.it - Volantini discriminatori. E la preside dello Iexs:: "Offeso un ragazzo"

"Se vedete negri, marocchini, tunisini e/partenopei o gente poco raccomandabile in bici o monopattini chiamate subito le forse dell’ordine". E sotto il Qr-Code che attiva il 112. Qualche giorno fa sotto i portici di via Gandhi qualcuno ha appeso questi fogli sui piloni delle case e in un raccoglitore di copie gratuite di un’immobiliare. Isono stati subito notati e rimossi dalle persone che fanno parte del controllo di comunità della zona. Sul caso sta indagando anche la Digos. "Da come è stato attaccato al pilastro con due giri di scotch trasparente, si capisce che è una persona con qualche problema – racconta Fabio che fa parte del gruppo di controllo di comunità e che ha rimosso i– Ho personalmente verificato il Qr-Code che funzionava e attivava la chiamata al 112.