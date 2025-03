Ilrestodelcarlino.it - Voci dalla scuola, cittadini di oggi e di domani

Bologna, 24 marzo 2025 – Tornano anche questo mese Ledella, il nostro viaggio nell’universo variegato di tutto quello che ruota attorno al pianeta istruzione. Non solo lezioni, lo diciamo sempre, ma anche impegno, passione e spesso aiuto reciproco. In questa puntata odierna del nostro podcast gratuito Il resto di Bologna chiudiamo il cerchio sulle tante attività che coinvolgono i ragazzi – dall’educazione civica a quella finanziaria–, passando per vere scoperte: alle Aldini Valeriani, infatti, ci sono centinaia e centinaia di ragazzi formati addirittura nel soccorso cardiovascolare. A raccontarci tutte queste eterogenee esperienze sono sempre loro: ragazzi, docenti e volontari. Partiamo da Angela Rita Iovino, dirigente scolastica del liceo scientifico Righi; Miriam Pistillo, docente di matematica alle Aldini Valeriani e i simpatici studenti delle medie Farini.