Vivendi riduce la sua partecipazione in Tim | Poste potrebbe aumentare la sua quota

La Borsa apprezza il disimpegno dida Tim e si interroga sulle possibili mosse di, di recente entrata nel capitale col 9,8% al posto di Cdp. Il titolo a Piazza Affari ha rallentato la corsa iniziale, dopo che venerdì sera il discesa del socio francese ha comunicato di essere sceso al 18,37% vendendo il 5% sul mercato, e segna un rialzo dello 0,7% a 0,29 euro mentre le risparmio restano sugli scudi (+2,5% a 0,33 euro). "Non escludiamo, come ipotizzato anche in diversi articoli di stampa, che il grosso dellaresidua dipossa essere comprato da, cheacquisire fino al 15% circa del capitale ordinario, salendo al limite della soglia d'opa del 25% (circa 700 milioni di esborso ai valori correnti)", osserva Equita che ritiene la possibile l'uscita del gruppo francese "molto positiva per Tim in quanto eliminerebbe un elemento di incertezza sui prossimi passi della storia di turnaround del gruppo, vista la posizione molto critica disull'esecuzione del piano industriale presentato al mercato da Labriola e il veto che era stato posto in passato dasull'operazione di ottimizzazione della struttura del capitale.