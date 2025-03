Anteprima24.it - Vitulano, l’opposizione: “Tar Campania censura illegittima convocazione di organo consiliare”

Tempo di lettura: 8 minutiI consiglieri di minoranza, Antonio Falluto, Felicita Palumbo e Pietro Rivellino, segnalano che il TAR, con sentenza n. 2213 del 17.03.2025, ha “definitivamente conclamato l’dell’nella seduta del 19.03.2024 e, conseguentemente, ha annullato tutte le delibere approvate nella predetta seduta, unitamente a quelle successive di pretesa convalida” si legge in una nota. “La vexata questio – che i cittadini più attenti ricorderanno per aver caratterizzato, durante l’anno 2024, un’ampia diatriba tra maggioranza e opposizione – oggi si ripropone in chiave postuma con ampia soddisfazione dei consiglieri di minoranza.Ed invero, gli stessi, avevano affannosamenteto l’operato della maggioranza che, con impropria arroganza e sarcasmo, aveva approvato, nella seduta del 30.