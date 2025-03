Tpi.it - Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, l’amico Marcello Veneziani: “Per rinascere deve vivere una piccola morte”

Leggi su Tpi.it

parla del complicato periodo che sta vivendoall’ospedale Gemelli di Roma per una forte. In una lettera pubblicata a La verità, il giornalista e scrittore, amico intimo del critico d’arte, spiega che laè “figlia del suo narcisismo ferito. Ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate. Il suo universo si sta restringendo: drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo. Una dimensione dell’io sproporzionata rispetto al passato e che lo porta ad atteggiamenti distruttivi”.Secondola malattia potrebbe essere perla spinta per “ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada”. Il giornalista ritiene che il critico d’arte debba “passare attraverso una sorta di ‘’ lasciandosi alle spalle il ‘Uno’, dicendogli addio, per aprire il capitolo del ‘Due’.