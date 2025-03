Lapresse.it - Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlino: la malattia, la depressione, i problemi

Leggi su Lapresse.it

ha recentemente confessato di soffrire di. Al momento sarebbe, già da diversi giorni, al Policlinico Gemelli. Lo si ricostruisce leggendo La Verità e il Corriere della Sera di questi giorni, attraverso le parole di Marcello Veneziani: “Vorrei gridare al mio amico‘rialzati e cammina, capra!'” dice Veneziani in una lettera-appello.Diversidi salute si sommano alla forte, della quale il critico d’arte ha esplicitamente parlato, spiega il Corriere.Solo pochi giorni fa, in un’intervista a Repubblica il 12 marzo,raccontava lache lo ha colpito e costretto a un lungo ricovero. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla cultura, diceva: “La mia attuale malinconia oè una condizione morale e fisica che non posso evitare.