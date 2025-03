Donnapop.it - Vittorio Sgarbi preoccupa, ricoverato d’urgenza in ospedale, la situazione è grave: cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

, 72 anni, uno dei personaggi più noti e controversi del panorama culturale italiano, sta attraversando un momento molto difficile della sua vita. Il critico d’arte, famoso per il suo temperamento vivace e la sua presenza in numerose trasmissioni televisive, èda giorni al Policlinico Gemelli di Roma.La sua salute è messa a dura prova non solo da problemi fisici, ma anche da unadepressione che lo ha travolto negli ultimi tempi. La sua condizione è stata resa nota da Marcello Veneziani, un amico di lunga data, che ha voluto fare chiarezza sulladel critico d’arte, raccontando in un’intervista al Corriere della Sera le difficoltà che sta affrontando.La figura di, un tempo vulcanica e incendiaria, ora sembra lontana anni luce dalla realtà attuale, fatta di stanchezza e smarrimento.