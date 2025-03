Metropolitanmagazine.it - Vittorio Sgarbi è ricoverato da dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni di salute

Il critico d’arte e sindaco di Arpinosi trova da circaaldi. Secondo quanto riportato da Fanpage, il ricovero si sarebbe reso necessario per tenerlo sotto osservazione, considerando le sue attualidi. Da alcuni mesi, infatti, lo storico soffre di una forte depressione; lui stesso, in una recente intervista, ha dichiarato: «Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto. La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare». Al momento,sarebbe alimentato dal personale ospedaliero, poiché rifiuta di nutrirsi autonomamente. Dovrà restare sotto osservazione almeno fino alla fine di marzo.