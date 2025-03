Liberoquotidiano.it - "Vittorio Sgarbi deve passare da una piccola morte. Di cosa è figlia la sua malattia": le parole di Marcello Veneziani

Per scuotere, per aiutarlo, vale tutto. "Vorrei gridare al mio amico 'rialzati e cammina, capra!'". La frase, commovente, è di. Il critico d'arte e politico qualche settimana fa ha ammesso di attraversare una fase molto dura e complessa della sua vita, una vera e propria depressione che ne sta condizionato fisico, mente e spirito. Attualmente, scrive il Corriere della Sera, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare diversi problemi di salute contingenti. Dopo l'intervista a La Verità,viene sentito dallo stesso Corsera. Lui e, sottolinea, sono amici da tempo anche se non hanno mai condiviso le scorribande notturne e un po' sregolate delne nazionale. "Stabilii un'amicizia che definii ironicamente un'adozione a distanza.