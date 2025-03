Ilfattoquotidiano.it - “Vittorio, rialzati e cammina, capra!”: Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli, l’appello dell’amico Marcello Veneziani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Vorrei gridare al mio amico!'”. È l’accorato appello di, giornalista e scrittore, all’amicoda alcuni giorni aldi Roma. Un appello pubblicato in prima pagina su La Verità, per spronare il critico d’arte a reagire non solo ai problemi di salute ma anche nella lotta contro la depressione, “figlia del suo narcisismo ferito”.“ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate. Il suo universo si sta restringendo: drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo. Una dimensione dell’io sproporzionata rispetto al passato e che lo porta ad atteggiamenti distruttivi”, spiega poiin un’intervista al Corriere della Sera. Un riferimento, quello di, non solo ai noti eccessi e alle polemiche che hanno caratterizzato la vita di, ma anche ai problemi di salute che lo hanno colpito in passato: dieci anni fa, un’ischemia cardiaca con un intervento e un ricovero in terapia intensiva aldi Modena.