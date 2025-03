Ilgiorno.it - Visite a Villa Cedri-Crespi: "Omaggio a Giulia Maria nella terra che più amava"

MERATE (Lecco)Unaquadrata, massiccia e compatta come un castello. Sorge sul punto più alto delle colline di Merate. Da lì, in località Biffo, si domina l’intera Brianza lecchese, fino alle Prealpi lombarde a nord, il massiccio del Rosa lontano a ovest e la Pianura padana a sud. Èdei. Ma prima si chiBiffo, o: è lì che il 6 giugno 1923 è nata, scomparsa nell’estate del 2020, la “mamma“ del Fai, il Fondo ambiente italiano, che quest’anno compie mezzo secolo. Un luogo, "dove nascendo, avevo aperto gli occhi al dolce sole brianzolo, che in autunno colora le foglie con sfumature d’oro", come descriveva la sua casa d’origine. Nell’ultimo fine settimana i volontari della delegazione dell’Alta Brianza, in occasione delle Giornate Fai di primavera, per omaggiarla l’hanno aperta ai visitatori.