Visita Usa in Groenlandia eurodeputato danese | È un’interferenza gettino il loro amo altrove

Lae la Danimarca non vedono di buon occhio ladella second Lady Usha Vance e del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Mike Waltz, in programma questa settimana.: “Inprovocatoria e gratuita”“Laè tanto provocatoria quanto gratuita”, ha detto a LaPresse l’Anders Vistisen, membro del gruppo dei Patrioti per l’Europa. Usha Vance e Mike Waltz arrivano in un momento delicato, in cui il presidente Donald Trump continua a suggerire che gli Stati Uniti potrebbero prendere il controllo dell’isola artica ricca di minerali.La, “arrivando a ridosso delle elezioni locali”, “è anchenel nostro processo democratico. La signora Vance e il signor Waltz sono, ovviamente, benvenuti come turisti etori nella nostra splendida, ma non come una squadra di ricognizione in vista di una futura interferenza o occupazione da parte degli Stati Uniti.