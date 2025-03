Bolognatoday.it - Virtus, si chiude il rapporto con Riccardo Visconti: il motivo della decisione

Leggi su Bolognatoday.it

LaSegafredo Bologna comunica, in una nota di stampa, di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore, 2 metri scarsi, classe 1998, swingman del centrocampo, era approdato in estate alle Segafredo proveniente.