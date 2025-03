Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, l’ira dei tifosi: duro striscione contro società e giocatori

, 24 marzo 2025 - La crisi dei risultati e di fiducia è sotto gli occhi di tutti. La, in settimana attesa da una doppia trasferta in Eurolega - mercoledì a Belgradola Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic, venerdì a Berlinoil fanalino di coda Alba - è sempre stata sostenuta dai propri. Alla Segafredo Arena, al di là dei risultati, anche in occasione di passivi pesanti (Olympiacos e Real Madrid), la curva bianconera ha continuato a cantare per provare a spingere la squadra e ioltre i propri limiti. Le ultime due sconfitte, però, hanno lasciato il segno. Dopo aver perso a Belgradoun Maccabi Tel Aviv tutt’altro che irresistibile e a Trieste, dando così l’addio al primo posto, la curva s’è interrogata. E davanti alla sede di via dell’Arcoveggio sono apparsi, nella notte, striscioni inequivocabili firmati dai Forever Boys, il gruppo organizzato più vecchio della tifoseriasina, creato nel 1979.