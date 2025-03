Dilei.it - Virginia Raffaele dopo l’accusa di Belen: “Se qualcuno soffre mi dispiace”

Scontro a distanza traRodriguez.le accuse della soubrette argentina non è tardata ad arrivare la risposta della comica e attrice, diventata popolare tra le tante cose anche per via dell’imitazione che ha fatto in passato dell’ex moglie di Stefano De Martino. Un’imitazione che ha portato anche la prima volta al Festival di Sanremo, quando Carlo Conti l’ha voluta nel 2016 accanto a sé sul palco dell’Ariston (nel 2019 ha poi condotto la kermesse con Claudio Baglioni e Claudio Bisio). Un’imitazione che però non è mai piaciuta alla showgirl, come ribadito di recente.Rodriguez contro l’imitazione diLa scintilla della polemica è scoccata in seguito all’ospitata diRodriguez nel programma di Rai3 Tv Talk. Durante l’intervento della showgirl la conduttrice Mia Ceran ha chiesto un’opinione all’argentina sue la sua imitazione enon ha esitato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.