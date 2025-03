Ilrestodelcarlino.it - Violenze sul compagno disabile, gli spegneva anche le sigarette addosso: “Sei un fallito”

Ancona, 24 marzo 2025 – Mortificava ilspegnendoglile. “Sei un, vai a dormire o ti faccio vedere io”. Vittima un uomo di 67 anni, con una invalidità accertata al 75%. I soprusi, andati avanti tra il 2019 e l’estate del 2020, li avrebbe ricevuti dalla donna che credeva di amare e con cui ha convissuto nella prima periferia del capoluogo dorico. Lei, 54 anni, originaria della Sardegna, era avvezza ad alzare spesso il gomito e poi, proprio sotto l’effetto dell’alcol, perdeva la lucidità eogni valore sfogandosi sul, troppo indifeso per fermarla. La compagna è finita a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia e dopo una condanna avuta già in primo grado, a quattro anni di carcere e 10mila euro di risarcimento da dare alla vittima, è arrivata la sentenzain Appello.