Sport.quotidiano.net - Viola sconfitti di misura in terra fiorentina. Castiglionese senza più stimoli. Lo Scandicci si regala la serie D

: Di Cicco, Frascadore, Dodaro, Guidelli, Menini, Sabatini, Caggianese (79’ Corsi T.), Viligiardi (89’ Orselli), Del Pela N. (90’ Petronelli), Sinisgallo, Poli (66’ Saccardi). A disp.: Fedele, Gasparini, Paoli, Corsi M., Lari . All. Taccola: Balli, Gori M. (88’ Falomi), Bergoglio (73’ Doka Br.), Scichilone (84’ Parisi), Menci R., Menchetti, Berneschi, Evangelisti (78’ Viciani), Capogna, Minocci, Cavallini (84’ Priorelli). A disp.: Antonielli, Cecci, Banelli, Tavanti. All. Zacchei Arbitro: Lachi di Siena Reti: 71’ Del Pela N. Note: ammoniti Capogna e Cavallini. Spettatori circa 500, terreno di gioco in buone condizioni.– Lapartecipa da invitata alla festa dello. I blues si prendono i tre punti grazie al successo difirmato Del Pela che al 71’ ha deciso l’incontro.