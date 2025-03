Gamberorosso.it - "Vino, carne, sesso: l’ipocrisia del neo-salutismo restringe le libertà". L'allarme dell'antropologo Massimo Canevacci

L’impressione è che si stannondo e di molto gli spazi diindividuale sui modi di mangiare e di stare a tavola, di bere, di comportarsi. In particolare, dopo l’emergenza Covid c’è stata una sorta di strisciante (ma neppure troppo) strategia di normazione di scelte e abitudini in nome di uno particolarmente chiaro “bene collettivo” e a scapito’individuo. Le polemiche – anzi, le crociate, almeno da alcune parti – sui pericoli del bere(e alcol), le restrizioni (e soprattutto gli allarmismi e lo stigma sociale rispetto al) legate alle nuove norme (più spot, in fondo, che novità concrete) del codicea strada e dei limiti degli alcol-test. In ultimo, poi, un decreto – addirittura un decreto! – del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, per normare il comportamento dei clienti in bar, ristoranti e locali pubblici e disegnare una sorta di “avventore moo”.