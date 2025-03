Ilrestodelcarlino.it - Vini, la scure dei dazi. La Cantina Tre Monti: “Danno per il settore”

Imola, 24 marzo 2025 – Albana, Sangiovese, Trebbiano. L’ombra scura dei superdi Trump rischia di far sparire il meglio del vino nostrano da scaffali e ristoranti degli Stati Uniti. La tassazione al 200% sulle bottiglie europee paventata dal numero uno della Casa Bianca suona più che minacciosa per un mercato – come quello dellaTre–, che ha negli Usa il primo mercato d’esportazione internazionale. “La speranza – commenta, David Navacchia, titolare dell’attività di via Lola –, è che sia solamente una mossa commerciale per arrivare a una trattativa, e da lì si possa solo scendere”. Navacchia, ma di cheparliamo? “Per noi è sicuramente un grande problema. Ma il verocredo sarà per la ‘one industry’ americana”. Perché? “La distribuzione del vino negli Stati Uniti è una scala commerciale a tre livelli.