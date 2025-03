Zonawrestling.net - Vince Russo: “Vince McMahon al posto di Triple H avrebbe rifiutato la HOF”

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo,H sarà introdotto nella Hall Of Fame Classe 2025 in modo da consacrare la sua grande carriera. Per lui si tratterà del secondo anello dal momento che fa già parte dell’Arca della Gloria come membro della D-Generation X. Secondo, però, The Game si sarebbe dovuto rifiutare, comefattose si fosse trovato nella stessa situazione.Scelta giusta?Parlando ai microfoni di “The Wrestling Outlaws”,ha espresso qualche perplessità circa l’introduzione diH nella HOF 2025. Secondo luisi sarebbe comportato diversamente: “Si dice cheH non l’abbia chiesto, che sia stato deciso da altri. Sta di fatto chesi sarebbe comportato diversamente.ris‘lasciatemi perdere’, mettete uno dei miei ragazzi e non me’”.