Puntomagazine.it - Villaricca, Solidarietà e Speranza: Un uovo di Pasqua per regalare sorrisi

Appuntamento il 4, 5 e 6 aprile apresso Medellìn Café. Dal primo aprile saà possibile prenotare le uova presso la Pizzeria La Vecchia Napoli a CalvizzanoL’Associazione Bruno Rotoli Napoli, in collaborazione con l’Associazione Idee e Concretezza, lancia un’iniziativa diper la2025, con la distribuzione delle uova solidali al costo di €15 ciascuna, a sostegno di chi ne ha più bisogno.L’evento si svolgerà il 4, 5 e 6 aprile presso il Medellín Café di, mentre a partire dal 1° aprile 2025, sarà possibile prenotare le uova presso Pizzeria La Vecchia Napoli a Calvizzano.L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza del supporto reciproco e della. Il messaggio scelto – “Per me quest’e spero tantissimi compleanni” – vuole sottolineare il valore simbolico del dono, che può rappresentare un momento die felicità per chi lo riceve.