Laprimapagina.it - Vibo Valentia unita nella memoria di Rachele Nardo

La città diè rimasta profondamente segnata dalla prematura scomparsa di, una giovane di soli vent’anni, figlia di stimati ed apprezzati professionistinesi. La sua storia ha commosso l’Italia intera, suscitando commozione e vicinanza ovunque. Una tragedia che ha lasciato un vuoto immensosua famiglia, nei suoi amici e in tutta la comunità che l’ha conosciuta e amata.era una ragazza piena di vita, appassionata di danza, musica e poesia. La sua sensibilità, il suo entusiasmo e la sua determinazione l’avevano resa una figura speciale, capace di lasciare un’impronta indelebile nei cuori di chi le era vicino. La sua perdita è stata un duro colpo per la città e per chiunque abbia avuto modo di conoscerla, anche solo attraverso il racconto della sua straordinaria vitalità.