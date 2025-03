Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Festival dell’Economia: una terza giornata ricca di spunti e riflessioni

Ladelsi è conclusa con un susseguirsi di interventi stimolanti e attività coinvolgenti, confermando l’importanza di questo evento nel promuovere dibattiti di grande attualità e rilevanza per la comunità scolastica e territoriale.Il costo dell’illegalità: una piaga economica e socialeL’apertura dellaè stata affidata al Prof. Damiano Silipo, che ha affrontato un tema cruciale per l’economia italiana, con particolare riferimento al Sud: il costo dell’illegalità. Questo fenomeno, oltre a rappresentare una questione morale e sociale, ha effetti devastanti sullo sviluppo economico, scoraggiando gli investimenti, limitando le opportunità di crescita e ostacolando l’innovazione.L’intervento del professore ha messo in luce come la criminalità e la corruzione possano compromettere l’equità del mercato, penalizzando le imprese oneste e generando un clima di sfiducia che frena il progresso.