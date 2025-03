Quifinanza.it - Viaggio negli Stati Uniti, Trump spaventa l’Europa: nuove politiche e rischio arresto

Ledi Donaldsui viaggisono fortemente restrittive, il che intimorisce i viaggiatori ma rischia anche di causare ingenti danni al settore dei trasporti Usa.Nel mirino non ci sono unicamente i viaggiatori provenienti da quelli che a suo tempodefinì “shithole countries”, una locuzione che non tradurremo. Ma rischia di non poter entrarechiunque abbia postato sui social una forte critica contro il nuovo inquilino della Casa Bianca.Quali potrebbero essere leIn generale, non solo gli “yankee” stanno accogliendo il proverbiale invito a tornare a casa loro, interessandosi di meno alle questioni che riguardano il resto del mondo, ma stanno anche restringendo la loro politica relativamente a chi vuole andarli a trovare.